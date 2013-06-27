В Гомеле на штрафстоянку отправили чудо-«запорожец», гламурный и скоростной

Новости Беларуси. В Гомеле на штрафстоянку отправлен чудо-автомобиль.

«Запорожец» задержали в центре города. Владелец модернизированного авто не просто придал легенде отечественного автопрома гламурный вид, но и добавил под капот скоростной мощности. Однако двигатель в 220 лошадиных сил сделал машину персоной нон грата на дорогах общего пользования. На счету его водителя более десятка штрафов за управление автомобилем не прошедшим гостехосмотр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Саприко старший госавтоинспектор ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Владелец не раз привлекался за отсутствие техосмотра. Пройти его в данном случае будет очень сложно и даже нереально, т.к. по своим техническим характеристикам и внешнему виду машина не соответствует требованиям завода-изготовителя.