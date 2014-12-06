В ГАИ рассказали, что грозит водителям, которые не перейдут на зимние шины с 16 января

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ на этой неделе Юрий Жихарев, начальник отдела ГАИ Московского РУВД города Минска.

Учитывая то, что сейчас зима, есть актуальный вопрос: закон об обязательном использовании зимних шин - когда он начнет действовать и что ждет тех, кто попытается как-то обойти или «объехать» это новое правило?

Юрий Жихарев, начальник отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска:

Подписан указ президента, который вносит изменения в правила дорожного движения. Он вступает в силу с 16 января. И уже с этого момента силами дорожно-патрульной службы, работая с водителями, мы будем уделять пристальное внимание тому, какие шины используются на автотранспорте, вплоть до 1 марта. Правилами предусмотрено использование зимних шин начиная с 1 декабря по 1 марта. Это зимние шины маркировки MS, S или рисунок снежинка. Сразу хочу остановиться на том, что в правилах указаны именно зимние шины, но не в коем случае не всесезонные шины. Ошибаются водители, которые думают, что могут использовать эти шины и летом, и зимой. В правилах напрямую прописано обязательное использование именно зимних шин. С 16 января те, кто не будут использовать зимние шины, будут привлекаться к административной ответственности.

Какими будут штрафы?

Юрий Жихарев, начальник отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска:

Штраф сначала будет небольшой - пол базовой величины, 75 тысяч на сегодняшний день. Но мы должны говорить о том, что все-таки это профилактическая мера. И если раньше она носила рекомендательный характер, но сегодня уже - обязательный.

А будет ли наказание, если два колеса «обуты» в зиму, а два - в лето?

Новые правила перевозки детей в автомобиле: что это за правила и как они работаю? Проблема с неправильной парковкой: помогут ли камеры фотофиксации в борьбе с недобросовестными водителями? Пробки в часы пик: возможно как-то решить эту проблему?

На эти другие вопросы по тему вы найдете ответы в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ!