В Дзержинском районе прошел ретро-мото-фестиваль «Кола часу»

Новости Беларуси. На мотоцикле сквозь время: международный ретро-мото-фестиваль «Кола часу» прошел 19 июля под Минском. Слет проходит уже во второй раз, а количество участников выросло в два раза: в этом году в нем приняло участие более сотни мотоциклистов из 9 стран. Как превратить ржавеющий дедушкин мопед в уникальный сверкающий мотоцикл и сколько можно проехать на сорокалетнем байке выяснила кореспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Гапанович, организатор проекта:

Мы решили фестиваль сделать для широкого зрителя. Чтобы люди пришли и увидели те экспонаты, которые преимущественно хранятся в гаражах и нигде больше их нельзя увидеть в принципе.

750 километров — именно столько пришлось преодолеть Юрию Веселовскому из Твери до Минска, чтобы показать на фестивале «Кола часу» свою Яву. На белорусском слете он первый раз, но зато уже успел объездить не мало встреч любителей ретро-мотоциклов.

Юрий Веселовский, участиник ретро-мото-фестиваля (Россия):

Людей удивляем, сами удивлемся от людей, что нас приветсвуют везде. И все старые, кто подходят, говорят: у деда было, у бати было! И все детсвто вспоминают, получается инетресная жизнь!

Юрий не единственный заграничный ретро-байкер. Больше половины участников ралли приехали из России, Литвы, Латвии и Чехии. Однако, реанимация мотоциклов, которым уже за 40, во всех странах начинается практически одинаково.

Гентерес Далинда, участник ретро-мото-фестиваля (Литва):

Это не первое мероприятие. Мы и с питерскими, московскими ребятами встречаемся. Все уже друзья!

Этот мотоцикл я нашел ржавый в гараже у тети. Ее муж умер, и она, чтобы гараж очистить, мне тетя подарила этот мотоцикл где-то 7 лет назад. и я где-то лет 5 его реставрировал.

Юрий Веселовский, участиник ретро-мото-фестиваля (Россия):

Нашел разобранный весь у деда. Дед продал мне. Потом, конечно, плакал, что продал, когда увидал.

Олег Гапанович, организатор проекта:

В Беларуси есть где-то по деревням и даже в городах мотоциклы, которые ждут своего восстановления. И нам очень жалко, когда мы знаем факты, когда их просто выбрасывают в металлолом.

Для многих участников реставрация мотоциклов уже стала второй профессией. На счету Сергея раритетов, спасенных от участи металлолома, уже 50. Дать новую жизнь металлическому коню — дело гораздо более сложное, чем кажется на первый взгляд.

Анастасия Тарасюк, СТВ:

Чтобы старый ржавеющий мотоцикл превратить вот в такого железного красавца, понадобится более двух лет и около 20 миллионов рублей.

Для Сергея Явы и ИЖи стали настоящей страстью, но оставлять реанимированных у себя он не хочет: признается, что гарем из мотоциклов вовсе не для него.

Сергей Цейко, участник ретро-мото-фестиваля:

До нового года у меня было 3 тяжелых мотоцикла. Весной у меня их было около 50. У меня страсть - я делаю мотоциклы, моторы. Сам мотоцикл сделал, опробовал его, и он уже стоит - музейная редкость.

Вот этот мотоцикл приходит из Сморгони. Даст бог, увидит хозяин, если дедушка жив, свой зеленый мотоцикл, который был в страшном виде и нерабочий, разукомплектованный. А сегодня вот он, я на нем пришел сюда. Я заву его К-750 ММ - модернизированный мной!

Если внешний вид вернуть раритетам можно, то вот скорость — не всегда. Однако, по мнению участников фестиваля, для ретро-мотоцикла больше 80 и не нужно. Ведь главное ради чего их восстанавливают — память и эстетика.