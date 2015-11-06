В ДТП под Волковыском погибла 24-летняя мать и ее 2-летний сын

Новости Беларуси. Трагедия, которая унесла жизнь молодой матери и ее двухлетнего сына, произошла накануне в Волковысском районе.



На 86-м км автодороги Гродно – Ружаны – Ивацевичи водитель автомобиля «Мерседес Спринтер» по непонятной причине оказался на встречной полосе движения, где столкнулся с «Фольксвагеном», которым управляла 24-летняя жительница Волковыска.

На переднем сидении в детском автокресле находился двухлетний сын.

Удар был настолько сильным, что травмы, полученные мамой и ребенком, оказались несовместимыми с жизнью.

24-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Мальчика, которому в январе исполнилось бы 3 года, врачи пытались спасти, но через некоторое время в машине скорой помощи медики констатировали смерть малыша.