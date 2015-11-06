В ДТП под Волковыском погибла 24-летняя мать и ее 2-летний сын

Новости Беларуси. Трагедия, которая унесла жизнь молодой матери и ее двухлетнего сына, произошла накануне в Волковысском районе.
На 86-м км автодороги Гродно – Ружаны – Ивацевичи водитель автомобиля «Мерседес Спринтер» по непонятной причине оказался на встречной полосе движения, где столкнулся с «Фольксвагеном», которым управляла 24-летняя жительница Волковыска.
На переднем сидении в детском автокресле находился двухлетний сын.
Удар был настолько сильным, что травмы, полученные мамой и ребенком, оказались несовместимыми с жизнью.
24-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Мальчика, которому в январе исполнилось бы 3 года, врачи пытались спасти, но через некоторое время в машине скорой помощи медики констатировали смерть малыша.
Водитель «Мерседес» и его супруга доставлены в больницу.
Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
В ходе установления обстоятельств и механизма совершения дорожно-транспортного происшествия следствием получена и проверяется информация о том, что ему могло предшествовать столкновение автомобиля «Мерседес» с двигавшимся впереди в попутном направлении неустановленным транспортным средством типа «лесовоз» без включенных, либо отсутствующих задних габаритных огней. После касательного столкновения с ним, автомобиль «Мерседес» выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем «Фольксваген». Учитывая указанные обстоятельства, следователи обращаются к гражданам за оказанием помощи в установлении местонахождения транспортного средства типа «лесовоз» и управлявшего им лица. Это можно сделать, обратившись по телефонам: 8 (0152) 72-40-40 или 102.