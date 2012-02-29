В Бресте таксист не пропустил на перекрестке иномарку. Результат – столкновение 3 автомобилей

Новости Беларуси. В центре Бреста на оживленном перекрестке водитель такси при повороте не пропустил двигавшийся навстречу автомобиль. Оба ехали на зеленый. От удара иномарку отбросило в сторону и в ДТП оказалась втянута третья машина.

Автомобили получили серьезные повреждения. Виновник аварии, водитель такси, с травмами доставлен в больницу. Больше никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Сахарчук, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:

На сегодняшний момент этот перекресток не является аварийно опасным. Однако там довольно высокая интенсивность транспорта. Но, тем не менее, если водители автомобилей строго соблюдают сигналы светофора, то такие ситуации не происходят.