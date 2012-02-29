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В Бресте таксист не пропустил на перекрестке иномарку. Результат – столкновение 3 автомобилей

29 февраля 2012 06:04
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Новости Беларуси. В центре Бреста на оживленном перекрестке водитель такси при повороте не пропустил двигавшийся навстречу автомобиль. Оба ехали на зеленый. От удара иномарку отбросило в сторону и в ДТП оказалась втянута третья машина.

Автомобили получили серьезные повреждения. Виновник аварии, водитель такси, с травмами доставлен в больницу. Больше никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Сахарчук, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:
На сегодняшний момент этот перекресток не является аварийно опасным. Однако там довольно высокая интенсивность транспорта. Но, тем не менее, если водители автомобилей строго соблюдают сигналы светофора, то такие ситуации не происходят.

# Аварии # Авария в Бресте # Наталья Сахарчук

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