В Бресте байкер 12 раз нарушил правила дорожного движения, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ

Новости Беларуси. Погоня в центре города. В Бресте сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя, который за полчаса езды на мотоцикле 12 раз нарушил правила дорожного движения. Требование остановиться байкер категорически игнорировал.

Здесь, на одном из оживленных перекрестков Бреста, произошла сцена в духе настоящего боевика: брестчане стали свидетелем погони машин ГАИ за байкером, который проигнорировал требование остановиться инспектора ГАИ и продолжил движение. К задержанию мотоциклиста были привлечены все наряды Брестского гарнизона.

Во время погони сотрудники Госавтоинспекции неоднократно требовали остановиться, но байкер продолжал скоростное маневрирование. Сегодня 24-летний Евгений, тот самый водитель, рассказывает: скрыться от сотрудников ГАИ пытался, чтобы не получить штраф.

Евгений Брищук:

Потому что был без шлема, дабы не платить штраф, думал, уйду, просто уйду от погони. За перекрестком, за светофором увидел в зеркало заднего вида маячки красного и синего цвета. Ну, и решил не останавливаться и прибавил скорости. Гаишники, конечно, отставали, но куда бы я не выехал, там уже меня новая машина встречала.

Проезд на запрещающий сигнал светофора, езда по тротуару и встречной полосе плюс 2 столкновения с другими транспортными средствами – с машиной Госавтоинспекции и такси.

Очевидцы погони утверждают: только по счастливой случайности никто не пострадал. Уходя от преследования, за 25 минут Евгений 12 раз нарушил правила дорожного движения.

Наталья Касьяник, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:

После чего в районе улицы Пушкинской водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. После чего он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении водителя было составлено 12 административных протоколов. Согласно медицинскому освидетельствованию, на момент управления мотоциклом водитель был трезвым.

Аварии с участием мотоциклов на брестских улицах не редкость, но столь безответственное поведение на дороге вызывает возмущение даже у байкеров со стажем.

Олег Крипиневич, председатель байкерского клуба «Золотое крыло»:

Я езжу на мотоцикле и не могу его оправдывать. Потому что адекватными его действия назвать сложно любому человеку, наверное, даже самому сумасшедшему. Для чего надо было убегать от той же ГАИ? Вот я не понимаю этой логики. Забрали бы у него, допустим, мотоцикл на штрафплощадку, ну, заплатил бы штраф. А сейчас смотрите, сколько у него неприятностей.

Лихачество Евгению обойдется недешево: по совокупности составленных протоколов ему грозит лишение прав и штраф до 23 млн белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.