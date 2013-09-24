В Бресте автобус насмерть сбил пешехода

Новости Беларуси. Отъезжая от остановки общественного транспорта, автобус сбил пешехода.

Наталья Сахарчук, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома (в комментарии TUT.BY):

Личность погибшего была позже установлена. Им оказался 45-летний брестчанин. На данный момент проводится проверка. Водитель автобуса был трезв.

За рулём автобуса находился 53-летний брестчанин. Пешеход скончался на месте происшествия.

Ещё одна крупная авария с участием рейсового автобуса произошла месяц назад в Витебской области. Под Полоцком минивэн столкнулся с рейсовым автобусом. В результате обе машины съехали в кювет и опрокинулись (смотрите видео). Автобус следовал по маршруту Витебск – Браслав. В момент аварии в нем находилось 20 пассажиров. 7 человек пострадали, из них 4 доставлены в больницу, в том числе ребенок.