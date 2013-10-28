Прямой эфир

В Браславе появилось новое транспортное средство – «автолошадь»

28 октября 2013 06:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Необычное транспортное средство появилось и в Браславе. «Автолошадь» – другим словом, пожалуй, и не назовешь. Оригинальная кибитка была замечена на одной из улиц города.

Картина достойна кисти художника: кузов старенькой легковушки, в прошлом детище советского автомпрома, установлен на колесную базу телеги. Вместо руля – вожжи. Они тянутся к водителю через проем для лобового стекла.

Ну, а в качестве тяговой силы – привычные «лошадки». Правда, в данном случае всего одна, зато самая настоящая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Человек и животные # авто

Другие новости рубрики

Все новости
Автомобиль въехал в жилой дом в Брестской области. Водитель сбежал в Украину
28 октября 2013 06:00

Автомобиль въехал в жилой дом в Брестской области. Водитель сбежал в Украину

Что может натворить на дороге пьяный водитель? И оправданы ли меры по ужесточению ответственности за вождение в нетрезвом виде? Расследование СТВ
27 октября 2013 21:37

Что может натворить на дороге пьяный водитель? И оправданы ли меры по ужесточению ответственности за вождение в нетрезвом виде? Расследование СТВ

В Беларуси уже появились первые кандидаты на конфискацию автомобиля за езду «под градусом»
27 октября 2013 15:04

В Беларуси уже появились первые кандидаты на конфискацию автомобиля за езду «под градусом»