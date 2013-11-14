В Беларуси впервые конфискован автомобиль пьяного водителя

Новости Беларуси. Впервые в Беларуси конфискован автомобиль пьяного водителя. Суд Первомайского района Минска принял такое решение – первый раз после того, как вступили в силу поправки в законодательство, которыми усилили ответственность за управление в нетрезвом виде.

Конфискованная иномарка теперь находится на штрафстоянке. Ее выставят на торги, в которых на общих основаниях сможет принять участие и бывший владелец. Цена автомобиля будет установлена специальной комиссией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Осужденному было назначено наказание в виде исправительных работа сроком на полтора года, штраф в размере 39 млн рублей, а также конфискация автомобиля «Фиат».

С момента вступления в силу изменений и по сегодняшний день в стране задержано 137 водителей, которые повторно сели за руль автомобиля в нетрезвом виде.

28-летнего водителя легковушки две недели назад остановили на МКАД. Спустя 4 дня после вступления в силу поправок в законодательство. Медосвидетельствование показало в его крови один промилле алкоголя. А за несколько дней до этого его задерживали за аналогичное правонарушение, оштрафовали и лишили прав. Раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину.