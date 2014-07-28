В Беларуси увеличились штрафы за непройденный техосмотр

Новости Беларуси. По тем же трассам, но по новым правилам. 28 июля в Беларуси вступили в силу изменения в дорожном законодательстве. Так, усилена ответственность за нарушение правил остановки и стоянки на основании фотофиксации. Кстати, за нарушение можно будет штрафовать не только водителя, но и владельца авто. Те же камеры помогут привлечь лихачей. Дороже водителям обойдется и непройденный техосмотр.

Дурной тон в фокусе. Нарушения правил стоянки и остановки будут фиксировать камеры. Их установят на специальные машины, которые будут передвигаться по самым «проблемным» маршрутам.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Например, проехав место, где запрещена остановка, стоянка, этот прибор сфотографирует нарушение и через время (более 5 минут), например, когда он будет ехать обратно, он еще раз зафиксирует это нарушение. Таким образом, будут привлекать только тех водителей, которые стояли с нарушением более 5 минут.



Беспристрастный фотопатруль начнет появляться на наших улицах в ближайшие дни. Кстати, помогут камеры и на специальных стоянках.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Это парковка для людей с ограниченными возможностями. Места здесь нередко занимают и обычные автомобилисты. Теперь для таких нарушителей предусмотрен отдельный штраф: 1 базовая величина — для водителей легковых автомобилей, 3 базовых — для водителей уже крупного транспорта.

Объехать правила не получится и у лихачей. Ответственность за превышение скорости, зафиксированное именно камерами, узаконена. Причем, в зависимости от показаний спидометра штраф колеблется от 75 до 900 тысяч рублей. Впрочем, штраф — это максимум: принцип повторности и следовательно вопрос о лишении прав при фото либо видео поимке не стоит. А вот любителям экстрима есть о чем задуматься: «штрафы за погоню» стали суровее.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Если водитель не остановился по требованию сотрудника, ему будет грозить штраф уже до 8 базовых величин. Если он не выполнил неоднократные требования сотрудника об остановке, тогда уже возможно и лишение водительского удостоверения. Особенно водитель будет усугублять свое положение, если инспектору придется преследовать такого водителя.

Новый закон уравнивает как владельцев по умолчанию, так и водителей: все будут нести одинаковую ответственность. Кстати, в своде правил появилась и новая статья о принудительной эвакуации. В копеечку водителю влетит и не пройденный вовремя техосмотр.

Иван Таргоня, старший инспектор ОГАИ Московского района Минска:

На первый раз, когда выявляются такие правонарушения, штраф предусмотрен от 1 до 3 базовых величин. Повторное (в течение года) — от 2 до 5 базовых величин.

Нововведение активно обсуждают водители.

Водители:

— Меньше будет машин, которые неисправны, соответственно, меньше будет ДТП.

— Видеофиксация — очень хорошо. Это лишит человека вариаций, то есть будет очевидность ситуаций.

Изменения в «водительское» законодательство вступили в силу 28 июля, нарушениям которые были зафиксированы до 28 июля дадут оценку по старым правилам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.