У Кремля Jaguar протаранил рейсовый автобус

Новости России. В самом центре Москвы спортивный Jaguar столкнулся с рейсовым автобусом. Серьезно пострадали водитель и пассажир спорткара.
Дорогая иномарка в буквальном смысле превратилась в груду металла.
По предварительной версии, Jaguar двигался на большой скорости. Машину занесло и выбросило на полосу встречного движения.
В салоне автобуса в момент аварии находился только водитель. Он не пострадал.
Напомним, несколько недель назад в Германии произошла страшная авария с участием дорогого автомобиля.
От Ferrari с откидным верхом практически ничего не осталось. На закруглении дороги молодой человек не справился с управлением.
Машина на полном ходу влетела в ограждение. Через несколько секунд Ferrari полыхал огнем.
Водителя выбросило из машины. Он погиб на месте происшествия. Пассажирку тоже спасти не удалось - полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Подробности и фото с места трагедии смотрите здесь.