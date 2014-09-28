У Кремля Jaguar протаранил рейсовый автобус

Новости России. В самом центре Москвы спортивный Jaguar столкнулся с рейсовым автобусом. Серьезно пострадали водитель и пассажир спорткара.

Дорогая иномарка в буквальном смысле превратилась в груду металла.

По предварительной версии, Jaguar двигался на большой скорости. Машину занесло и выбросило на полосу встречного движения.

В салоне автобуса в момент аварии находился только водитель. Он не пострадал.

Напомним, несколько недель назад в Германии произошла страшная авария с участием дорогого автомобиля.

От Ferrari с откидным верхом практически ничего не осталось. На закруглении дороги молодой человек не справился с управлением.

Машина на полном ходу влетела в ограждение. Через несколько секунд Ferrari полыхал огнем.

Водителя выбросило из машины. Он погиб на месте происшествия. Пассажирку тоже спасти не удалось - полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Подробности и фото с места трагедии смотрите здесь.