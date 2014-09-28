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У Кремля Jaguar протаранил рейсовый автобус

28 сентября 2014 18:01
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Новости России. В самом центре Москвы спортивный Jaguar столкнулся с рейсовым автобусом. Серьезно пострадали водитель и пассажир спорткара.

Дорогая иномарка в буквальном смысле превратилась в груду металла.

По предварительной версии, Jaguar двигался на большой скорости. Машину занесло и выбросило на полосу встречного движения.

В салоне автобуса в момент аварии находился только водитель. Он не пострадал.

Напомним, несколько недель назад в Германии произошла страшная авария с участием дорогого автомобиля.

От Ferrari с откидным верхом практически ничего не осталось. На закруглении дороги молодой человек не справился с управлением.

Машина на полном ходу влетела в ограждение. Через несколько секунд Ferrari полыхал огнем.

Водителя выбросило из машины. Он погиб на месте происшествия. Пассажирку тоже спасти не удалось - полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Подробности и фото с места трагедии смотрите здесь.

 

 
# авто # Авария в России

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