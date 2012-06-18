18-летний водитель «Ауди», не сдав экзамен по вождению, сел за руль: пассажир погиб под Лидой, водитель сбежал

Ночью в воскресенье в Лидском районе опрокидывание допустил 18-летний водитель «Ауди». Не сдав накануне экзамен на право управления автомобилем, он все-таки сел за руль.

Пока родители находились в городе на свадьбе, юноша воспользовался ключами, которые его отец оставил в тракторе. Вместе с приятелем они поехали кататься. Сам водитель использовал ремень безопасности, а пассажир ездил не пристегнутым. По дороге подвезли девушек на дискотеку и возвращались обратно, сообщает сайт ГАИ Гродно и Гродненской области.

Возле деревни Ходоровцы юноша неправильно выбрал скорость. «Ауди» выехала на левую обочину и после заноса на проезжей части перевернулась. Непристегнутый пассажир скончался на месте, а водитель убежал с места ДТП домой и через два с половиной часа после аварии был задержан там нарядом сотрудников Госавтоинспекции.

Освидетельствование установило наличие в его организме алкоголя.