Молодой водитель не справился с управлением и снес столб в центре Минска. Достали парня лишь с помощью специнструмента

Новости Беларуси. В Минске проводится проверка по факту серьезного ДТП. Молодой водитель накануне вечером врезался в столб в центре города. Авария произошла на перекрестке улиц Красноармейской и Первомайской.

От сильного удара бетонная опора столба наклонилась, а машина была искорежена настолько, что водителя смогли достать лишь спасатели с помощью специнструмента. Для этого на место происшествия выехал автомобиль МЧС быстрого реагирования «Кобра».

Молодой человек с тяжелыми травмами был оперативно доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима.