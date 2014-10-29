Тройной наезд на 22-летнего парня в Пуховичском районе: два Peugeot и Volkswagen

Новости Беларуси. Вблизи деревни Веселое Пуховичского района под колесами автомобиля погиб 22-летний молодой человек.

Тело парня распинали по дороге три автомобиля.

Погибший переходил дорогу вне пешеходного перехода, когда попал под колеса Peugeot, которым управлял 44-летний житель Осиповичей. От удара пешехода отбросило на встречную полосу. Там на него наехали микроавтобус Volkswagen и автомобиль Peugeot.

От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Известно также, что световозвращающих элементов на нем не было. ЧП произошло в семь часов вечера.

На улице Чкалова насмерть сбили пешехода. По словам водителя «Фольксвагена», пешеход на дороге появился внезапно. Мужчина пытался пересечь 8-полосную проезжую часть. Водитель пытался затормозить, однако избежать столкновения не удалось.

Месяц назад подобного рода трагедия с участием пешехода произошла в Лунинецком районе. 45-летний мужчина вел по встречной полосе велосипед и вдруг решил перейти дорогу прямо перед приближающейся машиной... Его сбил автомобиль «КИА Каренс», а после, уже на лежащего пешехода, наехал микроавтобусом «Форд Транзит».

А в Минске 25-летний пешеход погиб под колёсами такси. Причем парня сбили дважды: сначала на него наехал «Ситроен», а после автомобиль, который скрылся. Подробности этой истории смотрите на видео.