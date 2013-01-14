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Трамвай и легковой автомобиль не разминулись на Старовиленском тракте в Минске

14 января 2013 17:50
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Новости Беларуси. Трамвай и легковой автомобиль не разминулись 14 января на Старовиленском тракте. После столкновения «Мазду» протащило еще несколько метров. Серьезный удар пришелся на боковую часть иномарки.

В ДТП никто не пострадал. Однако трамвайное движение парализовала примерно на полчаса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Олехнович, инспектор ДПС ОГАИ Центрального района:
Водитель трамвая двигался по Старовиленскому тракту со стороны Даумана в направлении улицы Нововиленской. И в этот момент со стоянки дома № 41 по Старовиленскому тракту выезжал автомобиль, который не уступил дорогу трамваю, в результате чего произошло столкновение.
В данном ДТП на сегодняшний момент пострадавших нет. В ходе разбирательств будет установлена вина водителя либо трамвая, либо легковой автомашины.

# Аварии # Авария в Минске

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