Трамвай и легковой автомобиль не разминулись на Старовиленском тракте в Минске

Новости Беларуси. Трамвай и легковой автомобиль не разминулись 14 января на Старовиленском тракте. После столкновения «Мазду» протащило еще несколько метров. Серьезный удар пришелся на боковую часть иномарки.

В ДТП никто не пострадал. Однако трамвайное движение парализовала примерно на полчаса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Олехнович, инспектор ДПС ОГАИ Центрального района:

Водитель трамвая двигался по Старовиленскому тракту со стороны Даумана в направлении улицы Нововиленской. И в этот момент со стоянки дома № 41 по Старовиленскому тракту выезжал автомобиль, который не уступил дорогу трамваю, в результате чего произошло столкновение.

В данном ДТП на сегодняшний момент пострадавших нет. В ходе разбирательств будет установлена вина водителя либо трамвая, либо легковой автомашины.