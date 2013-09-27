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«Тойота» отзывает 700 тысяч автомобилей из-за неисправности трансмиссии. Дефект привел к множеству несчастных случаев

27 сентября 2013 09:26
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Новости Японии. Японская «Тойота» отзывает по всему миру около 700 тысяч автомобилей. Причина – неисправность в трансмиссии, которая может привести к сбою в переключении передач. Отзыву подлежат автомобили марки «Тойота Сиена», выпущенные с 2005 по 2009 годы.

Такая мера вынужденная, так как дефект привел к множеству несчастных случаев. Больше всего машин будет отозвано в США: ежегодно в стране продается почти 90 тысяч японских автомобилей этой марки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Продажа автомобиля

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