В Гомеле водитель Renault запустил бутылкой в машину, которая его пропустила

Новости Беларуси. Видео с видеорегистратора гомельчанина Сергея размещено на сайте проекта «Перехват». Автомобиль автора на улице Ефремова в Гомеле дает Renault Megane, следующему попутно, перестроиться в свой ряд.

Видимо, вместо благодарности из опередившего авто в машину Сергея летит пластиковая бутылка. Благо, до стекла она не долетает, а всего лишь ударяется о капот (смотрите видео).

Ролики с кадрами мордобоя на дорогах все чаще развлекают пользователей Интернета. Когда впору прибить пыл и сбавить обороты собственного раздражения, некоторые автомобилисты жмут на газ эмоций. Без экивоков те, кому не угодил сосед по полосе, начинают разборки кулаками, явно забывая об этикете. Тем самым доказывая, кто тут главный.

Прошлой осенью в Минске на перекрестке с улицей Беды из последней машины вышли двое мужчин, направились к «Ауди» и, открыв двери, начали избивать водителя. После этого один из нападавших взял из «Форда» какой-то предмет и погнался за жертвой. Автор видеоролика уточнил, что водитель «Ауди» «брызнул спреем», а в руках водителя «Форда» был молоток.

Очередной конфликт на автомобильной дороге произошёл недавно на улице Громова в Минске. Свидетелем подтасовки стал участник форума Onliner.by. Казалось бы, обычная ситуация. Один автомобиль обгоняет другой. На сей раз Opel Zafira опережает справа Infiniti. Правда, по словам очевидца, этот манёвр вызвал непредсказуемую реакцию у водителя внедорожника. На первом же перекрёстке оба автомобиля останавливаются. Водитель Infiniti выходит из авто и с кулаками набрасывается на пассажиров Opel.

На дорогах все больше хамства и все меньше культуры вождения. А ведь по ее канонам наглость и лихачество не комильфо. Хамство на дорогах: следуют ли водители этикету? Смотрите расследование СТВ.