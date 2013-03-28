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В Узденском районе столкнулись 2 легковушки. 2 человека погибли, 3, в том числе 3-летний ребенок, госпитализированы

28 марта 2013 13:51
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Новости Беларуси. Очередная крупная авария в Узденском районе. Накануне на трассе Минск – Микашевичи около деревни Дещенка столкнулись две легковых машины. Погибли двое людей: 28-летний водитель «БМВ» (житель Любани) и молодая девушка, которая находилась рядом на пассажирском сидении. Еще трое людей, находившихся в салоне, в том числе трехлетний ребенок, госпитализированы.

По предварительной информации, не справился с управлением водитель «Мерседеса», что и привело к лобовому столкновению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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