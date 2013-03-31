Страшное ДТП в Красноярске: автомобиль рухнул с высоты второго этажа на семью с младенцем

Новости России. Страшное ДТП в Красноярске произошло сегодня утром. Nissan на огромной скорости врезался в бордюр, от удара машину подбросило до балкона второго этажа, после чего автомобиль перевернулся и упал на пешеходную дорожку. В тот момент на тротуаре находилась семья из четырёх человек.

Отец семейства скончался на месте происшествия. Его жена и дети – 5-летняя и 7-месячная девочки – доставлены в больницу.

Алексей Корешников, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Красноярскому краю:

Женщина и двое детей в возрасте 7 месяцев и 5 лет были госпитализированы в городскую больницу. При этом девочка 7 месяцев получила серьезную травму головы. По словам очевидцев, водитель Nissan находился в нетрезвом состоянии. С сотрясением головного мозга он был доставлен в городскую больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщают российские СМИ, виновник ДТП только за последний год уже четыре раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.