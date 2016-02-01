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Столкнулся с пешеходом и загорелся: автомобиль Maserati горел под Минском

01 февраля 2016 07:56
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Новости Беларуси. Автомобиль Maserati загорелся после столкновения с пешеходом. Инцидент произошел на трасе М-1 «Минск – Москва» возле поселка Привольный вечером 31 января.

По словам водителя, он заметил пешехода, переходившего дорогу слева направо с велосипедом в руках, но избежать столкновения не смог. Выйдя из автомобиля, водитель пешехода не обнаружил. Не нашли его сотрудники ГАИ и МЧС, а также другие водители, остановившиеся для помощи.

Пока водитель искал пешехода, его автомобиль загорелся.

Обстоятельства произошедшего и личность пешехода предстоит установить.

Maserati выгорела полностью.

# Авария в Минской области # авто

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