Столкнулся с пешеходом и загорелся: автомобиль Maserati горел под Минском

Новости Беларуси. Автомобиль Maserati загорелся после столкновения с пешеходом. Инцидент произошел на трасе М-1 «Минск – Москва» возле поселка Привольный вечером 31 января.

По словам водителя, он заметил пешехода, переходившего дорогу слева направо с велосипедом в руках, но избежать столкновения не смог. Выйдя из автомобиля, водитель пешехода не обнаружил. Не нашли его сотрудники ГАИ и МЧС, а также другие водители, остановившиеся для помощи.

Пока водитель искал пешехода, его автомобиль загорелся.

Обстоятельства произошедшего и личность пешехода предстоит установить.

Maserati выгорела полностью.