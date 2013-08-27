Сразу две аварии в Борисове: пьяный водитель сбил пешехода, а иномарка сбила мопед

Новости Беларуси. Местный житель решил испытать судьбу и не побоялся сесть за руль в нетрезвом состоянии. Неправильно выбранная скорость движения, умноженная на замедленную реакцию, привела к тому, что мужчина не справился с управлением и сбил пешехода. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

За час до этого городская магистраль стала полосой препятствий и для водителя иномарки. Во время левого поворота на перекрестке он не уступил дорогу мопеду, двигавшемуся навстречу. В результате пострадал водитель двухколесноготранспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.