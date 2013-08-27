В Минске водитель насмерть сбил 29-летнего пешехода и поджёг его тело

Новости Беларуси. Обгоревшее тело 29-летнего сотрудника МАЗа обнаружили на дороге Смолевичи-Негорелое. Экспертиза показала, что мужчина скончался в результате ДТП, после чего его тело попытались сжечь. Сотрудники правоохранительных органов восстановили картину развития событий в тот трагический день.

Отделение информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:

По предварительным данным события развивались следующим образом. Около 2 часов ночи 22 августа подозреваемый, находясь предположительно в состоянии алкогольного опьянения, ехал со своей женой и четырьмя знакомыми по автодороге Смолевичи-Негорелое. Вблизи деревни Калита водитель совершил наезд на лежавшего на проезжей части человека.

Испугавшись ответственности, мужчина с места происшествия скрылся. Правда, через час он решил вернуться. Чтобы сжечь тело погибшего. Мужчина достал из автомобиля канистру с бензином и хладнокровно облил горючей смесью тело молодого человека. И ни жена, ни приятели даже не попытались установить пьяного автомобилиста.

Отделение информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:

Через час вместе с женой и двумя приятелями он вернулся на место ДТП. Там, на глазах своих пассажиров, водитель оттащил труп в кювет, после чего начал уничтожать следы крови на асфальте и на обочине, обливая их бензином и поджигая. Управившись со следами крови, облил бензином тело погибшего и поджег.

После совершения преступления все четверо как ни в чём ни было отправились на дачу, заливать горе. Подозреваемого – безработного 25-летнего минчанина – спустя несколько дней задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, в прошлом году в России родной отец решился на зверское убийство собственного ребёнка. Вначале Александр Кулагин избил 19-летнюю жену, а затем девочку. Сутки сожитель не позволял оказать помощь ребенку и не давал вызвать скорую помощь. На следующий день малышка от полученных травм скончалась. Отец сжег тело ребенка, а останки закопал в могиле своей бабушки. Далее родители сделали в квартире ремонт, чтобы замести следы преступления, и разработали детальный план инсценировки похищения малютки (смотрите видео).