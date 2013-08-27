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Сегодня из Бреста стартует автопробег по странам СНГ

27 августа 2013 07:46
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Новости Беларуси. Из Беларуси в Казахстан. Автопробег по странам СНГ стартует сегодня в Бресте. Протяженность маршрута - 5 с половиной тысяч километров. За время путешествия 10 экипажей посетят ряд крупных городов СНГ - Брест, Минск, Смоленск, Казань, Оренбург и Алматы.

Участникам предстоит оценить не только состояние дорог, но и качество придорожного сервиса. По результатам марафона специалисты разработают рекомендации по совершенствованию международных автодорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Автодороги Беларуси # авто

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