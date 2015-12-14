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Спорный вопрос. Женщина за рулём: «за» и «против»

14 декабря 2015 07:43
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Вот он – женский стиль вождения! У обаятельной блондинки Елены водительский стаж – 12 лет. На дороге любому водителю  даст фору. Признается, за время работы инструктором, уже привыкла к косым взглядам  мужчин.

А вот появление Натальи в такой необычной для женщины профессии – не случайность. Крутить баранку  она научилась еще в 16 лет. Чуть позже выучила азы экстремального вождения. И ко всему тому, более пяти лет трудилась в службе  такси.  В общей  сложности  ее стаж  – около 40 лет. Опыт довольно весомый. 

А вот упреки со стороны мужчин о  неумелой парковке дам, о  пересечении двойной сплошной и способности мастерски  краситься во время езды,  то и дело вызывают дебаты на форумах.   

То, что  женщинам не место за рулем – скорее клише. Подтверждение тому – имена знаменитых гонщиц. Они бросили стереотипам вызов и победили. 

# авто # Фотофакт # Автомобили

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