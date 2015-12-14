Спорный вопрос. Женщина за рулём: «за» и «против»

Вот он – женский стиль вождения! У обаятельной блондинки Елены водительский стаж – 12 лет. На дороге любому водителю даст фору. Признается, за время работы инструктором, уже привыкла к косым взглядам мужчин.

А вот появление Натальи в такой необычной для женщины профессии – не случайность. Крутить баранку она научилась еще в 16 лет. Чуть позже выучила азы экстремального вождения. И ко всему тому, более пяти лет трудилась в службе такси. В общей сложности ее стаж – около 40 лет. Опыт довольно весомый.

А вот упреки со стороны мужчин о неумелой парковке дам, о пересечении двойной сплошной и способности мастерски краситься во время езды, то и дело вызывают дебаты на форумах.

То, что женщинам не место за рулем – скорее клише. Подтверждение тому – имена знаменитых гонщиц. Они бросили стереотипам вызов и победили.