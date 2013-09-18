Самый дорогой автомобиль в мире, Lamborghini из чистого золота, платины и бриллиантов, продают в Эмиратах

Новости ОАЭ. Автомобиль Lamborghini из чистого золота, платины и бриллиантов выставлен на продажу в Объединенных Арабских Эмиратах. Стартовая цена составляет $7,3 млн., $650 тыс. из них пойдет на благотворительность.



Это авто уже претендует на четыре номинации в Книге рекордов Гиннесса, в том числе как «самый дорогой автомобиль», «самый дорогостоящий логотип», «единственная в мире машина из золота весом 500 килограммов».

Модель разработана Робертом Гюльпеном, конструктором из Германии. Корпус машины построен на базе из углеродного волокна. Фары и обивка сидений инкрустированы 700 бриллиантами самого высокого качества. Бриллианты вмонтированы и в осветительные лампы.



Золотой Lamborghini пока существует в уменьшенной копии 1:8. Как только у него появится покупатель, готовый внести предоплату, автомобиль создадут в натуральную величину.



Напомним, ровно год назад студенты и преподаватели курса автомобильной техники средней школы одного из городов Японии создали миниатюрное авто. «Mirai», что означает «будущее» на японском языке, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый низкий в мире автомобиль – его высота составляет 45,5 см. Электромотор самого низкого автомобиля в мире питается от шести аккумуляторов. Приборную панель позаимствовали у мотоцикла. А вот шасси, которое сделано из стальных элементов, кузовные панели, подвеску, систему рулевого управления и светодиодную оптику студенты изготовили самостоятельно.

В Книге рекордов существует масса веселых, бессмысленных и забавных рекордов. Так, трое мужчин смотрели телевизор дольше всех в мире и получили за это деньги. Они смотрели криминальный телесериал «24» с участием Кифера Сазерленда. Счет времени остановили через 86 часов и 6 минут (смотрите видео).