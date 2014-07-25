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  • Пьяный белорус угнал микроавтобус и спровоцировал аварию в Смоленской области: погибла женщина, 8-летний мальчик в реанимации

Пьяный белорус угнал микроавтобус и спровоцировал аварию в Смоленской области: погибла женщина, 8-летний мальчик в реанимации

25 июля 2014 12:28
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Новости России. Белорус обвиняется в серьезном ДТП, которое произошло в Смоленской области. По вине пьяного автоугонщика погибла женщина и серьезно пострадал ребенок.

Как соощили в управлении МВД России по Смоленской области, 22 июля на 12-ом километре дороги Карманово – Гагарин столкнулись грузовой микроавтобус и легковушка. За рулем грузовика был гражданин беларуси. Выезжая со второстепенной дороги он не предоставил преимущества легковому автомобилю и врезался в него.

В аварии погибла пассажирка легковушки, а 8-летний мальчик с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспертиза показала, что 23-летний житель Брестской области, который управлял микроавтобусом, был пьян.

В его отношении возбуждено уголовное дело, белорусу грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

# Аварии # авто # Авария в России

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