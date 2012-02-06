Получасовая пробка. На трамвайных путях в Минске столкнулись две иномарки

На полчаса задержалось движение в Минске на улице Якуба Коласа. Причиной тому стало столкновение двух иномарок, которое произошло на трамвайных путях.

Пострадавших нет. Однако пробка создала немало проблем водителям авто и движению общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель трамвая:

Остановились, пропустили водителя из двора. А водитель «Ауди» вылетела перед носом и поехала по путям.

Дмитрий Морозов, инспектор ОГАИ РУВД Советского района Минска:

Виновником данного дорожно-транспортного происшествия предварительно является водитель автомобиля «Опель», который выехал с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю «Ауди». За простой трамвайного движения предъявленная трамвайным парком сумма будет взыскана с виновника.