Под Витебском автомобиль попал под МАЗ. Пострадали водитель и пассажиры легковушки

Новости Беларуси. Под Витебском в ДТП попала семья. Автомобиль врезался в МАЗ. Пострадали водитель, его жена и их 10-летняя дочь. С различными травмами они доставлены в больницу.

Столкновение было настолько сильным, что легковушка превратилась буквально в груду металла. Пострадавших из салона вызволяли спасатели. Мужчина, управлявший МАЗом, не пострадал. Причины ДТП сейчас выясняются. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.