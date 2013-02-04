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Под Витебском автомобиль попал под МАЗ. Пострадали водитель и пассажиры легковушки

04 февраля 2013 07:57
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Новости Беларуси. Под Витебском в ДТП попала семья. Автомобиль врезался в МАЗ. Пострадали водитель, его жена и их 10-летняя дочь. С различными травмами они доставлены в больницу.

Столкновение было настолько сильным, что легковушка превратилась буквально в груду металла. Пострадавших из салона вызволяли спасатели. Мужчина, управлявший МАЗом, не пострадал. Причины ДТП сейчас выясняются. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Витебской области

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