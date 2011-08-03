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Под Минском столкнулись три фуры

03 августа 2011 09:52
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ДТП произошло около полуночи на 351-м километре трассы Брест-Москва недалеко от деревни Плебанцы Минского района. Сначала столкнулись МАЗ-54329 и «Мерседес-915». Водители вышли из грузовиков. В этот момент в «Мерседес» врезался автомобиль МАН с российскими номерами, который следовал из Голландии в Москву с грузом живых цветов. Дальнобойщик оказался заблокирован в кабине, ему помогли выбраться спасатели с помощью гидравлических инструментов.

Пострадавший находится в больнице. Предварительно ему диагностирована черепно-мозговая травма, перелом ребер и левого бедра.

# Аварии # авто # Авария фуры

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