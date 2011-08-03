Под Минском столкнулись три фуры

ДТП произошло около полуночи на 351-м километре трассы Брест-Москва недалеко от деревни Плебанцы Минского района. Сначала столкнулись МАЗ-54329 и «Мерседес-915». Водители вышли из грузовиков. В этот момент в «Мерседес» врезался автомобиль МАН с российскими номерами, который следовал из Голландии в Москву с грузом живых цветов. Дальнобойщик оказался заблокирован в кабине, ему помогли выбраться спасатели с помощью гидравлических инструментов. Пострадавший находится в больнице. Предварительно ему диагностирована черепно-мозговая травма, перелом ребер и левого бедра.



