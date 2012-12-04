Под Гомелем бесправник врезался в дерево. Погибли два человека

Новости Беларуси. В субботу около четырёх утра Toyota Corolla, за рулём которой находился 37-летний водитель, врезалась в дерево. Месяц назад за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянениям мужчина был лишён прав сроком на три года.

В результате ДТП водитель, проживающий в деревне Климовка, и 32-летняя пассажирка, жительница деревни Песочная Буда, скончались на месте.

УГАИ УВД Гомельского облисполкома:

37-летний водитель, управляя Toyota Corolla, ехал по дороге Гомель – Кореневка со стороны областного центра в направлении деревни Кореневка. В районе железнодорожного переезда станции Лисички, он не справился с управлением автомобиля, вылетел в правый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

Буквально на следующий день аналогичная трагедия произошла в Ивьевском районе Гродненской области. От удара о дерево машине снесло крышу. Зажатый в салоне водитель скончался на месте. Погиб и его ровесник, находившийся на заднем сиденье непристёгнутым. Еще двум молодым пассажирам потребовалась медицинская помощь. По предварительной версии, 19-летний водитель уснул за рулем. Молодые люди, чудом выжившие в ДТП, утверждают, что водитель не пил, несмотря на настойчивое приглашение. Их слова предстоит проверить следствию.