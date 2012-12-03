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На Партизанском проспекте столкнулись сразу 3 авто, из которых водители двух были пьяны

03 декабря 2012 19:07
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Новости Минска. Сразу 3 авто столкнулись 3 декабря на Партизанском проспекте. «Рено» перестраивался из ряда в ряд и врезался в стоящую впереди легковушку, которую отбросило на соседнюю машину. Для инспекторов это был бы рядовой случай, если бы не одно обстоятельство: из 3 водителей 2 оказались пьяны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Дрозд, инспектор отдела ГАИ РУВД Ленинского района:
3 автомобиля получили механические повреждения, в данный момент на причастность всех троих к ДТП проводится проверка. Причиной ДТП послужило несоблюдение дистанции водителями.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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