Под Брестом пьяный бесправник съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали два человека

Новости Беларуси. 39-летний водитель Opel Vectra съехал в кювет и опрокинулся. Авария произошла вчера вечером на 7 км автодороги Малорита – Хотислав – Сушитница.

Наталья Касьяник, инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома (в интервью TUT.BY):

Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Как следствие, водитель и 58-летняя пассажирка, получили травмы и были госпитализированы. Кроме того, оказалось, что у водителя никогда не было водительского удостоверения.

Кроме того, в крови горе-водителя обнаружено 1,3 промилле алкоголя.

Напомним, аналогичный инцидент произошёл недавно в Лагойском районе: водитель-бесправник не учел погодные условия и вылетел в кювет. В этой аварии не повезло пассажиру: 42-летнего мужчину доставили в больницу.