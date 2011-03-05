План застройки Минска: где и когда будут новые транспортные развязки?

Согласно городской программе, к 2020 году в Минске намечено построить 20 современных транспортных узлов. Это колоссальная городская программа стоимостью более миллиарда долларов США. Половина из этого числа появится уже к 2014 году преимущественно на трех радиальных магистралях – проспекте Дзержинского, улице Тимирязева, улице Маяковского.

Начнем с большего — с уникальной для нашего города транспортной развязки на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова.

Это будет самый высокий четырехуровневый транспортный узел с самым крупным эстакадным мостом — в 460 метров. Под ним разместится своеобразное разворотное кольцо устроенное также по принципу эстакады, на опорах, третий уровень – это трасса проспекта Жукова, которая останется в тех же габаритах и на том же месте, что и сейчас. И завершит развязку вглубь линия строящегося метрополитена.

Во второй половине нынешнего года развернется строительство еще одного крупного транспортного узла в начале проспекта Дзержинского — между площадью Богушевича и 2-м переулком Розы Люксембург. Развязка по конфигурации будет представлять собой неполный клеверный лист. Трасса 1-го городского кольца, строительство которой сейчас ведется от улицы Харьковской, пройдет над проспектом Дзержинского по двухпролетному более чем 80-метровому путепроводу.

Движение транспорта будет развязано во всех направлениях, за исключением одного: при движении из центра, чтобы повернуть на 1-е кольцо в сторону улицы Московской, автомобилистам придется через правый поворот совершить небольшой объезд по 2-му переулку Розы Люксембург и улице Либкнехта. Эти переулок и улицу расширят, чтобы они могли справиться с большим транспортным потоком. Расположенные здесь небольшие производственные постройки и дома усадебного типа пойдут под снос. В перспективе на пересечении 1-го транспортного кольца с улицей Либкнехта будет построен подземный пешеходный переход.

Уже закрылось движения всех видов транспорта на участке от улицы Радужной до Орловской и от Орловской до Саперов. Связано это с началом строительства на пересечении улиц Тимирязева и Орловской двухуровневой развязки, которая в будущем разведет транспортные потоки на втором кольце. С шестиполосной дороги автомобили будут съезжать по эстакадным выездам. До перекрестка с Тимирязева не будет ни одного светофора. Рядом разместятся две парковки. В планах строителей и реконструкция подземного перехода.

Модернизация «замкнутого кольца с дурной славой» – так называют столичные водители круг на площади Бангалор – начнется уже в этом году. Правда, от подземных переходов и многоуровневых развязок решили отказаться в пользу будущего пересадочного узла минского метрополитена. По проекту, центр площади разрежут по лучам во всех направлениях со светофорным движением. Кроме того, обращено внимание и на ликвидацию здесь подтоплений во время ливневых дождей в Минске. После согласования и утверждения проекта — а это займет менее полугода — строители непосредственно приступят к модернизации площади Бангалор. На время реконструкции движение здесь перекрываться не будет. А для удобства водителей и пассажиров организуют временные объездные пути, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».