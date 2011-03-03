Подробности аварии с участием мертвого пассажира в Минске

Стали известны подробности необычного ДТП, которое произошло в начале недели на Октябрьской площади.

Тогда виновник аварии - пьяный водитель автомобиля «Nissan» - закрылся в машине. Сотрудникам МЧС пришлось вскрыть автомобиль. Там их ждала шокирующая находка. На переднем сиденье машины лежал труп.

Медики констатировали: смерть наступила до аварии. 23-летний водитель - житель Светлогорска - признался, что перед поездкой вместе со знакомым они выпили три бутылки водки, сообщает корреспондент «Столичного телевидения» .



Сергей Балышев, старший помощник прокурора:

Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть погибшего наступила в результате отравления этиловым спиртом.

Авария с участием мертвого пассажира на проспекте Независимости в Минске