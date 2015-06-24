Пешеход, сбитый 16-летним велосипедистом в Гродно, скончался в больнице

Новости Беларуси. Мужчина скончался в реанимационном отделении, так и не приходя в сознание. Как сообщили в ГАИ Гродненской области, личность умершего остается неустановленной.

Наезд на пешехода произошел днем 16 июня на улице Весенней в Гродно, у моста через реку Неман.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:

Двигавшийся по проезжей части на велосипеде 16-летний житель Гродно сбил пересекавшего слева направо проезжую часть вне пешеходного перехода неустановленного мужчину, который получил телесные повреждения и в тяжелом состоянии был госпитализирован в одно из учреждений здравоохранения.