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Очередная авария с украинцами на Mercedes в Беларуси закончилась смертью

29 декабря 2012 13:21
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Новости Беларуси. 33-летний водитель микроавтобуса Mercedes при развороте на 137-м км трассы М1 Брест - Москва вблизи деревни Нехачево не справился с управлением и столкнулся с встречным пассажирским автобусом Neoplan. Мужчина погиб на месте.  22-летний и 25-летний пассажиры, также граждане Украины, в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы.

Граждане Украины уже несколько раз в этом году попадали в аварию в Беларуси со смертельным исходом.  Например, ночью 11 апреля на трассе на 204-м километре дороги Брест — Минск водитель Mercedes, гражданин Украины, допустил попутное столкновение с автопоездом Scania. Погиб пассажир (1961 г.р.), сидевший справа во втором ряду, около боковой двери. Молодой человек (1989), находившийся за рулем, в какой-то момент уснул. Микроавтобус направлялся в сторону украинско-белорусской границы. Пассажиры возвращались с заработков в России.

В другой аварии, произошедшей утром 5 февраля в Толочинском районе Mercedes Vito врезался в 35-тонный автопоезд с прицепом. Водитель (1987 г. р.) Mercedes не смог контролировать ситуацию на дороге из-за плохой видимости. Два пассажира(1970, 1968 г. р.), сидевших впереди, погибли на месте.  Мужчины направлялись из Львова в Москву для устройства на работу в строительной организации.

 

# Аварии # авто # Авария в Брестской области

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