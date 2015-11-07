Новые остановки, дороги и парковки. Как изменится работа общественного транспорта в Минске?

С каждым годом условия проезда в столичном общественном транспорте улучшаются. Свидетельство тому – не только новые машины, но и созданный в них комфорт. Особенно отличились международные маршруты. Для пассажиров здесь предусмотрен Интернет. Не отстает и городской транспорт. Во многих столичных автобусах появились мониторы. А на остановках – информационные табло, которые не только сообщают время прибытия нужного маршрута, но и рассказывают историю развития общественного транспорта в Минске. До конца года их планируют установить на всех столичных остановках трамваев.

Удобнее стала и система оплаты проезда. Теперь абсолютно все маршруты оснащены валидаторами и электронными компостерами. Продолжается работа и в направлении дифференцированной системы оплаты.

Для улучшения движения городского транспорта введена в эксплуатацию автоматизированная система управления. Такая же появилась и в маршрутных такси.

Александр Пылаев, начальник сектора диспетчерского управления ГУ «Столичный транспорт и связь»:

100% сейчас подвижного состава транспортных средств, которые курсируют в экспрессном сообщении, оборудованы навигационно-связными терминалами. Чтобы контролировать движение транспортных средств по маршрутам, выполнение всех рейсов, которые запланированы в расписании движения, управлять в случае сбойных ситуаций, заторов каких-то, перекрытий в оперативном порядке, чтобы сохранять равномерный интервал по маршруту.

На глазах растет новая двухуровневая транспортная развязка в районе пересечения улицы Филимонова и проспекта Независимости. Четвертого ноября здесь открылось прямое движение по главной магистрали.

В районе метро «Восток» на время ограничено движение. Городской транспорт и машины следуют в объезд по улице Кириллы Туровского и Франциска Скорины.

Подробнее ознакомиться со схемами проезда на измененных маршрутах можно на сайте государственного учреждения «Столичный транспорт и связь».

Изменения ждут и движение общественного транспорта на Привокзальной площади. Перенесут конечную остановку автобусов № 43 и № 85С на диспетчерскую станцию «Дружная».

Столичные транспортники также улучшат условия передвижения пассажиров из микрорайона «Сокол».

Александр Пылаев, начальник сектора диспетчерского управления ГУ «Столичный транспорт и связь»:

У нас организованы экспрессный автобусный маршрут, маршрутное такси № 1218, которое следует из микрорайона «Сокол» через станцию метро «Могилевская» в микрорайоне «Уручье». Также оно следует через улицу академика Купревича.

В связи со строительством столичной подземки на два года закрыт участок дороги по улице Мельникайте. Сложности с подъездом и парковкой возникнут у администрации Центрального района, посетителей Национальной школы красоты и жителей ближайших домов. Подъезд к этим объектам организован со стороны улицы Максима Танка. От проспекта Победителей и до закрытого участка будет разрешена парковка в первом ряду.

Для удобства и безопасности пешеходов по улице Яна Чечота возле средней школы № 25 обещают установить экспериментальный нерегулируемый пешеходный переход. Его оснастят датчиками, которые будут реагировать на движение людей, а затем передавать команду светодиодным фонарям. Водители смогут вовремя остановиться, а родители будут спокойны за безопасность своих детей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.