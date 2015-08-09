Прямой эфир

В Донецке сгорели 6 бронированных машин миссии ОБСЕ

09 августа 2015 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Донецке сгорели 6 бронированных машин миссии ОБСЕ. Автомобили были припаркованы у гостиницы, где остановились наблюдатели специальной мониторинговой компании. Возгорание заметили охранники и вызвали МЧС.

За час пожарным удалось потушить пламя, но 3 из 6 машин уничтожены огнем полностью. На месте происшествия работает следственная группа.

Основной версией причин ЧП специалисты считают поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем перестрелки в регионе продолжают уносить жизни. В Горловке во время обстрела погибли люди. Уже несколько суток город остается без воды и света. Взрывы гремят в Старомихайловке, Зайцево,  и районе Донецкого аэропорта. 

# Фотофакт # Война в Украине

Другие новости рубрики

Все новости
9 августа завершается образование участков для голосования по выборам Президента Беларуси
09 августа 2015 14:04

9 августа завершается образование участков для голосования по выборам Президента Беларуси

Совместные белорусско-пакистанские предприятия будут открыты в Минске и Исламабаде
07 августа 2015 17:10

Совместные белорусско-пакистанские предприятия будут открыты в Минске и Исламабаде

Лидия Ермошина: Интерес к предвыборной кампании среди молодежи в Беларуси растет
07 августа 2015 14:05

Лидия Ермошина: Интерес к предвыборной кампании среди молодежи в Беларуси растет