На таможенном пункте пропуска «Брузги» началась масштабная модернизация

Новости Беларуси. Упрощённое пересечение границы, но при этом надёжный заслон контрабанде. На таможенном пункте пропуска «Брузги» начали масштабную модернизацию. В планах внедрить здесь электронную очередь, увеличить количество транспортных полос и построить современный логистический центр. В канун своего профессионального праздника сотрудники Гродненской региональной таможни показали, как сейчас работают международные пункты пропуска и поделились планами на будущее. Тему продолжит корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель-дальнобойщик из Витебска Дмитрий Сочнев на прохождение белорусско-польской границы планировал потратить несколько часов. В реальности получилось намного быстрее.

Дмитрий Сочнев, водитель:

Раньше больше очереди были, занимало больше времени оформление товара. А сейчас, вы видели сами, 5-7 минут – и машина уезжает. Всё приходит в электронном виде. И мы пока доезжаем до границы, вся информация как идёт машина, с чем она идёт, уже находится здесь, на таможне.

Все это – результат эксперимента по автоматическому вывозу экспортных грузов. Товары оформляют уже при загрузке на белорусских предприятиях, на машины ставят пломбы, а информацию по интернету передают на пост.

И это только начало, уверяют сотрудники таможни. После масштабной реконструкции пункта пропуска водителям большегрузов вообще не придётся выходить из машины. На въезде на отдельных полосах движения планируют установить специальные модули, в которых будут работать инспекторы.

Иван Телешинский, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Водитель на уровне вытянутой руки передаёт документы сотруднику таможни, не выходя из машины. Сотрудник таможни сможет непосредственно на канале произвести оформление, и водитель, не покидая кабины, сразу будет следовать на выезд из пункта пропуска.

Но комфортное пересечение границы не должно повлиять на экономическую безопасность страны. Таможенники активно выявляют контрабанду.

Сергей Алещенко, начальник таможенного поста «Брузги» Гродненской региональной таможни:

В настоящее время контроль усилен, значительно усилен при проведении таможенных досмотров. В том числе иногда и после прохождения зелёного канала. Мы акцентируем внимание на выявлении алкогольной продукции, превышающей нормы ввоза.

А это уже пример контрабанды в особо крупных размерах. В таком тайнике пытались провезти более 60 тысяч пачек сигарет. Выявили спрятанный товар благодаря передвижному сканеру. Однако сегодня есть ещё более точная техника, и к концу года она появится в «Брузгах». Сейчас завершается строительство стационарного досмотрового комплекса.

Правда, без кинологической службы даже на самом современном пункте пропуска не обойтись.

Игнат Линевич, инспектор отдела кинологической службы Гродненской региональной таможни:

В нашем случае, например, ищем наркотики. Рапискан (прим. система досмотра) может не обнаружить в больших объёмах транспортного средства, багажа, либо в товарах, перемещаемых через границу. Так же оружие, патроны. Поэтому собака играет незаменимую роль.

Скоординированная работа позволила Гродненской таможне только с начала года выявить более 3 тысяч нарушений. Сумма изъятого товара превысила 57 миллиардов рублей. Фактически это пятая часть годового бюджета Гродно.