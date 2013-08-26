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На улице Жилуновича в Минске водители вынуждены нарушать ПДД из-за неправильно припаркованных машин

26 августа 2013 18:10
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Новости Беларуси. Экстремальный маршрут. На улице Жилуновича водителям приходится объезжать припаркованные на дороге машины по встречной полосе.

Автоджунгли вдоль городской магистрали выросли прямо под запрещающим знаком. Этот участок стал особо опасным для проезжающих мимо водителей. Теперь им приходится нарушать правила. Ведь проехать по улице Жилуновича без пересечения сплошной линии невозможно.

Владельцем машин, припаркованных не по правилам, грозит штраф до 2 базовых величин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# авто # Правила дорожного движения

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