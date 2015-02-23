На улице Сурганова в Минске автомобиль сбил пешехода на переходе

Новости Беларуси. Очередное ДТП с наездом на пешехода 23 февраля произошло на одном из самых аварийно опасных переходов города – на улице Сурганова. Водитель иномарки не успел вовремя притормозить и сбил мужчину.

Только в 2014 году по аналогичной причине здесь сбили порядка 10 человек.

Месяц назад переход оборудовали светофорами, однако, несмотря на печальную статистику, их до сих пор не подключили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Картель, инспектор ОГАИ Советского района:

Водитель, управляя автомобилем, двигался по улице Сурганова и не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего пешеход получил телесные повреждения. Повреждения пока предварительные дала скорая помощь: закрытая черепно-мозговая травма легкой степени и, возможно, повреждение живота.