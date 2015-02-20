Прямой эфир

В Дзержинском районе лоб в лоб столкнулись «Kia» и «Волга»: два человека погибли

20 февраля 2015 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупная авария в Дзержинском районе. На трассе Дзержинск-Заславль вблизи деревни Пионино лоб в лоб столкнулись два легковых авто. По предварительной информации, водитель «Kia» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с «Волгой». 

Во встречном легковом автомобиле находились четыре человека. Водитель и один из пассажиров погибли на месте. Еще два человека с помощью спасателей доставлены в больницу. Вероятный виновник аварии не пострадал, сообщили в программе «Мищнина» на СТВ.

# Авария в Минской области # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минск: авария двух большегрузов и легковушки парализовала движение общественного транспорта вдоль проспекта Дзержинского
19 февраля 2015 18:50

Минск: авария двух большегрузов и легковушки парализовала движение общественного транспорта вдоль проспекта Дзержинского

На Есенина в Минске автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек
17 февраля 2015 18:52

На Есенина в Минске автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек

Зельва: товарный поезд сбросил с путей Peugeot, водитель и пассажир госпитализированы
17 февраля 2015 17:19

Зельва: товарный поезд сбросил с путей Peugeot, водитель и пассажир госпитализированы