В Дзержинском районе лоб в лоб столкнулись «Kia» и «Волга»: два человека погибли

Новости Беларуси. Крупная авария в Дзержинском районе. На трассе Дзержинск-Заславль вблизи деревни Пионино лоб в лоб столкнулись два легковых авто. По предварительной информации, водитель «Kia» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с «Волгой».

Во встречном легковом автомобиле находились четыре человека. Водитель и один из пассажиров погибли на месте. Еще два человека с помощью спасателей доставлены в больницу. Вероятный виновник аварии не пострадал, сообщили в программе «Мищнина» на СТВ.