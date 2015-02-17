На Есенина в Минске автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек

Новости Беларуси. Авария с участием двух легковушек – «Опель Вектра» и «Опель Астра» – произошла на пересечении улиц Есенина и Рафиева сегодня вечером.

32-летний водитель «Опель Вектра» двигался по улице Есенина со стороны улицы Слободской в направлении Рафиева. Второй водитель двигался ему навстречу по улице Есенина со стороны Громова.

На перекрестке «Опель Вектра» попытался развернуться, но «Опель Астра», продолжая ехать прямо, не смог избежать столкновения.

«Опель Астра» выбросило на тротуар, где автомобиль совершил наезд на 34-летнего мужчину, 64-летнюю женщину, которая шла по тротуару с пятилетней внучкой.

В результате аварии мужчина получил черепно-мозговую травму средней степени тяжести и закрытый перелом ноги. Женщина – перелом голеностопа, а девочка, по предварительной информации, ушибла ногу.

Напомним, неделю назад в Борисове виновником аварии, в которой пострадал ребенок, стал 60-летний мужчина.

Четырехлетняя девочка оказалась под колесами автомобиля. Вместе с матерью она направлялась в детсад. Водитель пешеходов не заметил. К тому же, на его автомобиле были установлены летние шины.

И дочь, и мать получили черепно-мозговые травмы. Подробности этой аварии вы узнаете из видео.