На трассе Могилев-Бобруйск водитель расстрелял камеру фотофиксации

Новости Беларуси. На трассе Могилев-Бобруйск была обстреляна камера фотофиксации. Огонь по ней по неизвестным причинам открыл один из водителей. Сейчас правоохранительные органы выясняют причину произошедшего, а также то, на каком основании у неизвестного находилось оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, это уже четвертый по счету автоматический дорожный прибор, который пострадал от рук вандалов в Могилевской области за последнюю неделю. Камера, которую украли в Быховском районе, была найдена сожженной в лесу. А в самом областном центре на днях восстановили один прибор, сорванный кем-то со столба.

Одна дорожная камера стоит 25 тысяч евро.