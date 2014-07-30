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На трассе Могилев-Бобруйск водитель расстрелял камеру фотофиксации

30 июля 2014 14:19
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Новости Беларуси. На трассе Могилев-Бобруйск была обстреляна камера фотофиксации. Огонь по ней по неизвестным причинам открыл один из водителей. Сейчас правоохранительные органы выясняют причину произошедшего, а также то, на каком основании у неизвестного находилось оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, это уже четвертый по счету автоматический дорожный прибор, который пострадал от рук вандалов в Могилевской области за последнюю неделю. Камера, которую украли в Быховском районе, была найдена сожженной в лесу. А в самом областном центре на днях восстановили один прибор, сорванный кем-то со столба.

Одна дорожная камера стоит 25 тысяч евро.

# авто # Фотофакт # Правила дорожного движения

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