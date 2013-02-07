На трассе Минск – Молодечно столкнулись «Форд» и «Фольксваген». Одному из пострадавших оторвало ногу

Новости Беларуси. На трассе Минск – Молодечно сегодня произошла серьезная авария. Около семи часов утра столкнулись два легковых автомобиля. Удар был настолько сильным, что одному из пострадавших оторвало ногу. А водителя «Форда» освобождали спасатели. Мужчина был зажат в салоне машины. Он был передан медикам «скорой».

В «Фольксвагене» пострадали двое пассажиров, которые также доставлены в районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каком направлении двигались автомобили и что привело к аварии, выясняется.