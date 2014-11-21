Новости Беларуси. На трассе Минск – Гродно в Лидском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В этой аварии, к сожалению, есть серьезно пострадавшие. Одного из водителей спасатели извлекали с помощью специнструмента.

К слову, из-за опасных метеоусловий в некоторых регионах страны уже введен специальный план «Погода». Сотрудники ГАИ напоминают: при сложных метеоусловиях необходимо быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также сменить шины на зимние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы советуем водителям быть внимательными при маневрировании, соблюдать дистанции и, конечно, надо «переобуть» свои автомобили на зимние шины. Пока что это носит рекомендательный характер, но уже с 16 января в связи с изменением в законодательстве мы будем таких водителей, которые «не переобули» свои автомобили с летних на зимние шины, привлекать к административной ответственности.

За сутки только в Минске произошло 125 ДТП. Это немногим больше обычной статистики. Причем, никто из участников движения серьезно не пострадал. В ГАИ констатируют: «дня жестянщика» в столице удалось избежать. Скорость автопотока, как и количество транспорта, сейчас снизились.

Водители:

— Как выпал снег, конечно, все очень медленно двигаются. Пока привыкнут. За вчерашний вечер, когда выпал снег, проехал полгорода, а аварии не встретил.

— Где-то месяц назад «переобулся». Зачем рисковать?! Лучше заранее «переобуться» — спокойно ездить.