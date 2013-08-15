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На МКАД во время движения загорелась груженая мебелью фура

15 августа 2013 18:05
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Новости Беларуси. На Минской кольцевой утром 15 августа горела фура. Клубы дыма были видны далеко от места происшествия. Из-за ЧП было затруднено движение.

Как сообщили в МЧС, грузовик загорелся во время движения. Водитель увидел дым в боковое зеркало и сразу остановился. Однако тушить пожар не стал, поскольку пламя было уже большим. За рулем находился индивидуальный предприниматель. Он перевозил мебель.

По словам пожарных, автомобиль сгорел на 80%. Груз уничтожен. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Волков, начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ минского городского управления МЧС:
Работает оперативная группа по установлению причин возникновения пожара. Рассматриваются две основные версии возгорания. Это техническая неисправность автомобиля и неосторожное обращение с огнем, в том числе от непотушенного окурка сигареты, по неосторожности выброшенного из окна проезжающего автомобиля. 

# Пожар # авто # Анатолий Волков # Минское городское управление МЧС

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