Мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с автомобилем: один человек погиб

Новости Беларуси. Погоня за скоростью привела к гибели человека в Волковысском районе. Мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем.
Двухколесная машина несколько раз перевернулась и загорелась.
Пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. Стало известно, что байком управлял мужчина, лишённый прав. Он находится в больнице, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Трагический случай с участием мотоциклиста зафиксирован и в Пинске.
Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
Около 15 часов россиянин, двигаясь на «Пассате», при повороте налево не пропустил двигавшегося во встречном направлении мотоциклиста. В результате чего произошло столкновение и мотоциклист получил очень серьезные травмы. Был госпитализирован. Но, к сожалению, спасти его не удалось.