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Мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с автомобилем: один человек погиб

12 марта 2015 10:41
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Новости Беларуси. Погоня за скоростью привела к гибели человека в Волковысском районе. Мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем.

Двухколесная машина несколько раз перевернулась и загорелась.

Пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. Стало известно, что байком управлял мужчина, лишённый прав. Он находится в больнице, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Трагический случай с участием мотоциклиста зафиксирован и в Пинске.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
Около 15 часов россиянин, двигаясь на «Пассате», при повороте налево не пропустил двигавшегося во встречном направлении мотоциклиста. В результате чего произошло столкновение и мотоциклист получил очень серьезные травмы. Был госпитализирован. Но, к сожалению, спасти его не удалось.   

# Аварии # Авария в Гродненской области # авто # Станислав Соловей

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