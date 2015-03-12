Мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с автомобилем: один человек погиб

Новости Беларуси. Погоня за скоростью привела к гибели человека в Волковысском районе. Мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем.

Двухколесная машина несколько раз перевернулась и загорелась.

Пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. Стало известно, что байком управлял мужчина, лишённый прав. Он находится в больнице, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Трагический случай с участием мотоциклиста зафиксирован и в Пинске.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Около 15 часов россиянин, двигаясь на «Пассате», при повороте налево не пропустил двигавшегося во встречном направлении мотоциклиста. В результате чего произошло столкновение и мотоциклист получил очень серьезные травмы. Был госпитализирован. Но, к сожалению, спасти его не удалось.