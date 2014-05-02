Минский проспект Дзержинского 2 мая открылся для всех видов транспорта

Новости Беларуси. Минский проспект Дзержинского 2 мая открывается для всех видов транспорта. Последний участок (от улицы Голубева до Минской кольцевой автодороги) был сдан в эксплуатацию накануне, в этот же день там пошли первые легковые автомобили.

И вот сейчас магистраль стала полноценным связующим звеном между микрорайонами Малиновка и Брилевичи с центром города.

Во время реконструкции на Дзержинского возведены две транспортные развязки, построено 8 подземных переходов, сделаны широкие тротуары.

Движение по проспекту на всей его протяженности теперь организовано по 8 полосам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для удобства жителей организован новый троллейбусный маршрут №47 со следованием до станции метро «Пушкинская». А подвозить минчан и гостей столицы во время спортивного первенства к «Минск-Арене» будет троллейбус №10.

Изменения затронули и названия некоторых остановочных пунктов. Вместо «Каролинской» будет остановка «Чюрлёниса», «Наполеона Орды» переименуют в «Яна Чечота», а «Дружбу» в остановочный пункт «Студенческая деревня», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.