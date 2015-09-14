Пьяная компания разбилась в Червенском районе – водитель не справился с управлением

Новости Беларуси. В Червенском районе перевернулся автомобиль. Один человек погиб, трое ранены. Происшествие случилось вблизи села Анаполье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как выяснили сотрудники ГАИ, водитель, 63-летний житель столицы, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На повороте машину занесло, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились и еще три человека.

65-летняя женщина погибла, 2 пассажира и водитель доставлены в больницу.

Известно, что спутники водителя также находились в нетрезвом состоянии. К тому же ни один человек в машине не был пристегнут.