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Пьяная компания разбилась в Червенском районе – водитель не справился с управлением

14 сентября 2015 14:59
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Новости Беларуси. В Червенском районе перевернулся автомобиль. Один человек погиб, трое ранены. Происшествие случилось вблизи села Анаполье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Как выяснили сотрудники ГАИ, водитель, 63-летний житель столицы, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На повороте машину занесло, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились и еще три человека.

65-летняя женщина погибла, 2 пассажира и водитель доставлены в больницу.

Известно, что спутники водителя также находились в нетрезвом состоянии. К тому же ни один человек в машине не был пристегнут.

 

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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